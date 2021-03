"Oggi abbiamo accolto il presidente Mattarella alla Nuvola di Fuksas che ospita uno dei più grandi centri per somministrare i vaccini anti Covid in Italia. Lo ringrazio per questo atto di sensibilità e vicinanza verso le operatrici e gli operatrici della sanità del Lazio impegnati nella grande campagna vaccinale in questo luogo simbolo dell'Italia, dove si può arrivare fino a 4mila somministrazioni al giorno. Con gli altri centri vaccinali è una vera fabbrica della speranza". Lo ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.