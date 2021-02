Covid, Mattarella: "Prova senza precedenti, profonda riconoscenza ai medici" | Scuola, in Puglia didattica a distanza al 100% per due settimane

Covid, folla nelle zone della movida: chiuse piazze a Roma Ansa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Ansa 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci Venerdì sera a Roma è stato necessario chiudere alcune piazze e strade dei due quartieri più gettonati della movida, San Lorenzo e Trastevere.

Didattica a distanza per due settimane nelle scuole della Puglia. Lo ha annunciato l'assessore alla Salute della Regione, Pier Luigi Lopalco, anticipando una nuova ordinanza che "elimina l'opzione" della frequenza in presenza a scelta e limita "al massimo la didattica in presenza per dare la possibilità al personale di vaccinarsi e ritornare in aula più in sicurezza". "Stiamo parlando - ha sottolineato - di portare la didattica a distanza al 100%".