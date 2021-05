Covid, terapie intensive calano al 12% | Ok dell'Aifa a Pfizer per i 12-15enni, i pediatri: 2 mesi per vaccinare i ragazzi

Entrano così in campo i pediatri. "Visto che in media ognuno ha in carico circa 200 ragazzi e ragazze tra i 12 e 16 anni e che con ogni fiala si possono fare 6 dosi, e calcolando l'uso di una fiala al giorno, quindi 30 somministrazioni a settimana - afferma Paolo Biasci, presidente della Federazione italiana medici pediatri -, possiamo arrivare a 120 adolescenti vaccinati (per ogni pediatra, ndr) con la prima dose in un mese, e quindi completare tutta la platea 12-16 anni in un mese e mezzo o due. L'obiettivo di una ripartenza in sicurezza delle scuole è realistico".

E con i giovanissimi si neutralizzano dei temibili vettori di virus. Da giovedì le Regioni saranno autorizzate a programmare l'inoculazione senza restrizioni anagrafiche. Nel Lazio sono già state raccolte 16mila prenotazioni per la Open Week con AstraZeneca per over 18, da mercoledì a domenica. Da martedì via alle vaccinazioni in farmacia con 31mila prenotazioni con Johnson&Johnson fino al 14 giugno.

In Toscana maturandi e promessi sposi potranno presto prenotare in via prioritaria. Nonostante le differenze tra territori - e con 183 turisti vaccinati a San Marino - la campagna procede a una media negli ultimi giorni stabilmente sopra le 500mila dosi al giorno. A giugno arriveranno in media 700mila dosi al giorno e il ritmo dovrà aumentare.

Finora hanno avuto almeno una dose oltre 23,2 milioni di persone, il 39% della popolazione, tra cui oltre l'85,3% degli over 70. Si va verso le 35 milioni di dosi somministrate e i 12 milioni di immunizzati completi (oltre 20,15% degli italiani, dei quali l'1% con il monodose Johnson&Johnson).