Ue: "Niente test né quarantena per i vaccinati 14 giorni dopo seconda dose"

Non dovrebbero più essere necessari test di viaggio o quarantene per "le persone completamente vaccinate , in possesso di documenti in linea con il certificato digitale Covid Ue " e anche per i guariti dal virus. Lo prevede l'ultima proposta di aggiornamento della Commissione Ue alla raccomandazione sul coordinamento delle restrizioni alla libera circolazione nei Paesi Ue. Il documento è stato presentato dal commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders.

Guariti e test negativi - In particolare, chi è guarito dovrebbe essere esente da ulteriori provvedimenti se ha un test molecolare negativo, che vale però solo per 180 giorni. Dovrebbero essere esentati dalla quarantena e dai test anche i minori che viaggiano con i genitori vaccinati, compresi i bambini sotto i sei anni, per garantire l'unità familiare.

L'ipotesi del "freno d'emergenza" - Nella proposta si legge inoltre l'ipotesi di introdurre un "freno di emergenza" all'interno della Ue per affrontare nuove varianti, reintroducendo misure restrittive per i viaggi anche ai vaccinati e ai guariti nel caso in cui la situazione epidemiologica si deteriorasse rapidamente, oppure se venga segnalata un'elevata prevalenza di varianti Covid preoccupanti.

Aree verdi, arancioni, rosse - Per chiarire e semplificare i requisiti richiesti inoltre, la Commissione elabora una distinzione relativa alle aree di cui fanno parte i vari Stati membri. Nessuna restrizione per i viaggiatori provenienti da aree verdi; la possibilità di richiedere un test prima della partenza a chi viene dalle aree arancioni; per chi arriva dalle zone rosse invece si potrebbero imporre periodi di quarantena, a meno che i viaggiatori non abbiano un test pre-partenza, antigene o molecolare. Infine, per chi arriva dalle zone rosso scuro i viaggi non essenziali dovrebbero essere fortemente sconsigliati e permarrebbero gli obblighi di test e quarantena.

Infine, per la validità dei tamponi, Bruxelles propone un periodo standard: 72 ore per i test molecolari e, nel caso in cui accettati, 48 ore per gli antigenici rapidi.