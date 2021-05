Iss: "Con la pandemia sono aumentati i fumatori, 1,2 mln in più in un anno"

ansa

Lo stile di vita degli italiani è peggiorato con la pandemia. Ai dati poco confortanti sulle cattive abitudini alimentari si aggiungono quelli sui tabagisti: dopo una riduzione ad aprile 2020, in pre lockdown (21,9% contro il 23,3% di gennaio), c'è stato un graduale aumento dei fumatori fino alla soglia del 26,2% di maggio 2021, oltre un milione in più rispetto all'anno precedente. Lo dicono i nuovi dati di uno studio dell'Iss svolto in collaborazione con l'Istituto Farmacologico Mario Negri e presentato in occasione della Giornata mondiale senza tabacco.