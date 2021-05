Covid, spunta l'ipotesi "green pass" per riaprire le discoteche

Per riaprire le discoteche il governo potrebbe prevedere un "green pass" . Lo rivela il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti , in occasione della presentazione del rapporto sulla ristorazione 2020 di Fipe Confcommercio. Sulla ripartenza, spiega, la decisione è "quella di dare una prospettiva di certezza, che è definita nelle date che conoscete, che è penalizzante, mi rendo conto, per alcun i settori, il caso più eclatante è quello delle discoteche".

Per il settore delle discoteche, aggiunge Giorgetti, il green pass "è forse l'unica via di fuga rispetto a un'indefinita situazione". Al momento, la cabina di regia non ha fissato alcuna data per la riaperture di discoteche e sale da ballo.