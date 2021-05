Covid, Draghi alla cabina di regia: "Ora coprifuoco alle 23, via dal 21 giugno"

No coprifuoco nelle Regioni "bianche" - Dal primo giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. E, con questo trend di contagi, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria entreranno in zona bianca. Nelle Regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti) e non è previsto il coprifuoco.

Ristorazione - Dal primo giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso. E' l'orientamento emerso, a quanto si apprende da più fonti di governo, dalla cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi.

Centri commerciali - Gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive riapriranno dal 22 maggio, nel primo weekend successivo al decreto legge Covid.

Matrimoni - Riavvio dei matrimoni a partire dal 15 giugno con "green pass". Gli invitati, cioè, dovranno esibire un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, il certificato di avvenuta guarigione o di vaccinazione. Sarà il Cts a dare indicazione sul numero massimo di partecipanti ai matrimoni, modulando le indicazioni a seconda che le feste si svolgano al chiuso o all'aperto.

Palestre - Durante la riunione decisa anche la riapertura anticipata delle palestre. Non più il primo giugno, ma il 24 maggio.

Terme e piscine al chiuso - Centri termali e piscine al chiuso potranno riaprire dall'1 luglio.

Competizioni sportive - La presenza di pubblico, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine della cabina di regia, è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dall'1 giugno all'aperto e dall'1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a mille persone all'aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

Discoteche - Ancora nessuna data di apertura per le discoteche, che restano quindi chiuse.

Casinò, bingo, sale giochi e centri scommesse - La road map decisa nella cabina di regia prevede la riapertura dal primo luglio delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Centri sociali, culturali e ricreativi - Riapertura delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a partire dal primo luglio.

Parchi tematici e divertimento - Anticipata la riapertura al 15 giugno per i parchi tematici e di divertimenti.

Impianti di risalita in montagna - Gli impianti di risalita in montagna riapriranno dal 22 maggio, alle condizioni indicate dalle linee guida.

Nuovi parametri - Cambiano i parametri delle zone rosse, arancioni e gialle: la guida non sarà più l'Rt ma l'incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica. Arriva una radicale semplificazione, spiegano fonti di governo, dei 21 criteri precedenti, che scendono a 12.

Consiglio dei ministri - Alle 18:30 è previsto il Consiglio dei Ministri, chiamato a varare il decreto con le nuove misure.