Covid, spesi in farmacia 2,3 miliardi nel 2021: 140 milioni per i tamponi

Ansa

Fare i test antigenici in farmacia è costato nel 2021 agli italiani 140 milioni di euro. Altri 143 milioni sono stati spesi per l'acquisto di mascherine, sempre nelle farmacie. Nel complesso i prodotti legati al Covid (saturimetri, termometri, probiotici immunostimolanti, vitamine, calmanti e prodotti per tosse e raffreddore) hanno portato nelle casse della categoria 2,3 miliardi nel 2021. I numeri arrivano da Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario e farmaceutico.