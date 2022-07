Covid, Speranza: su mascherine a scuola valuteremo quadro epidemiologico

A settembre a scuola con le mascherine? "Ci auguriamo di no, ma è una valutazione che potremo fare quando avremo più chiaro il quadro epidemiologico.

Esprimerci oggi quando mancano ancora due mesi non sarebbe onesto". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto in tv a "In Onda". Speranza ha ribadito che la quarta dose potrà essere fatta "anche da chi ha contratto il virus, purché siano passati 120 giorni" e sulle mascherine ha ricordato che "al chiuso sono raccomandate mentre sono obbligatorie sulla stragrande maggioranza mezzi pubblici".