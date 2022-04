Covid, Speranza: "Le mascherine restano un presidio importante"

Sul fronte Covid il ministro della Salute Roberto Speranza frena sull'eliminazione dell'obbligo di mascherine al chiuso.

"Valutiamo giorno per giorno, settimana per settimana e tante di queste valutazioni vanno ancora misurate - ha detto in un intervento televisivo -, ad esempio quella sulle mascherine al chiuso che in questo momento sono obbligatorie. Secondo me sono e restano un presidio molto molto importante".