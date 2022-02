Covid, Speranza: "Le mascherine al chiuso sono ancora importanti"

Se ilmiglioramento dei dati continua, "lavoreremo nelle prossime settimane per superare lo stato d'emergenza".

A indicarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, avvertendo però che "il Covid non prende l'aereo e va via il 31 marzo. Possiamo decidere formalmente di superare l'emergenza, ma alcune cose dovremo conservarle". Perché anche se "con il 91% di over 12 vaccinati e la variante Omicron c'è un contesto diverso", nel percorso "serve gradualità". Ad esempio, "le mascherine al chiuso sono ancora importanti".