"La terza dose si farà per gli immunodepressi, per i trapiantati e probabilmente per gli over 80". Lo ha dichiarato il ministro della Salute , Roberto Speranza , spiegando tuttavia che "c'è una discussione all'interno del Comitato tecnico-scientifico". "Anche se non c'è ancora un'indicazione perentoria di Ema ed Aifa, credo che si farà", si è sbilanciato il ministro.

Venerdì inoltre il Cts si riunirà per esaminare la richiesta del ministero della Salute in merito alla possibilità di prorogare la durata del certificato verde, che al momento è valido 9 mesi. Tra le ipotesi allo studio, proprio quella di allungarla fino a un anno a partire dalla somministrazione della seconda dose e per i guariti. La modifica potrebbe avvenire in occasione della conversione in Aula alla Camera del decreto del 6 agosto: l'esecutivo potrebbe presentare un emendamento per l'estensione del certificato verde. La discussione passerà poi in Senato dove si prevede che si concluda entro metà settembre. In linea con i tempi di una decisione sulla terza dose da parte degli enti regolatori.

