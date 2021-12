Covid, Speranza: l'incidenza sale a 146, meno che in altri Paesi Ue

Afp

I dati dell'incidenza del Covid sulla popolazione sono in crescita dovunque in Europa, ma nel nostro Paese i numeri sono più contenuti. Lo spiega il ministro della Salute Roberto Speranza parlando alla Camera: "A ieri l'incidenza su 7 giorni in Slovenia era di 786 casi ogni 100mila abitanti, in Austria 904, in Svizzera 583, in Germania 485 e in Francia 319. Il dato dell'Italia nell'ultimo report Iss è di 125 casi e i numeri più recenti salgono a 146".