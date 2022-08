Covid, Speranza: "Isolamento per i positivi, per le elezioni c'è il voto domiciliare"

Se una persona risulta positiva al Covid, "è interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento".

Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando della possibilità o meno per le persone positive di recarsi alle urne il 25 settembre. "Come avvenuto nelle ultime elezioni, c'è la possibilità del voto domiciliare, cosi come per le persone inferme. Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza".