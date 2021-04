Covid, Spallanzani: "Nessun dato su maggiore pericolosità variante indiana"

ansa

"Non spaventiamo le persone con toni allarmistici sulle varianti, adesso quella indiana. Non vi è ancora alcun dato che ci faccia dire che essa sia più cattiva, più contagiosa". Lo scrive il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. "Bisogna combattere il virus, non le varianti specifiche che vanno studiate, isolate e lo stiamo facendo, per far sì che strumenti, vaccini e terapie siano adeguati ad esse".