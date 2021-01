Covid, sottosegretario Zampa: immunità di gregge a settembre-ottobre

Ansa

Sul piano vaccinale e sul raggiungimento dell'immunità di gregge, "l'obiettivo che ci siamo prefissi come governo, settembre-ottobre, non cambia e siamo convinti di poterlo raggiungere". A indicarlo è il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, che spiega come "per arrivare all'immunità di gregge deve essere vaccinato il 70% dei cittadini italiani, oltre ovviamente a chi è straniero e vive nel nostro Paese".