Covid, sottosegretaria Zampa. "Pronti a partire con le vaccinazioni"

ansa

Secondo la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, la variante inglese del coronavirus non influirà sul piano di vaccinazioni italiano: l`Italia è "pronta" e si partirà dal 27 dicembre "Dal giorno dopo la consegna del vaccino, il 27 dicembre, siamo pronti a partire - dice in un'intervista a "La Stampa" -. Dovremmo iniziare tutti lo stesso giorno in Europa, un`iniziativa con un`alta valenza simbolica per la quale il nostro ministro si è speso".