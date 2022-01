Covid, Sileri: serve alleggerimento, passare da emergenza a ordinario

IPA

"E' necessario un alleggerimento al momento opportuno e rendere tutto quanto più semplice per passare dall'emergenza a un trattamento ordinario di una patologia che è entrata prepotentemente nei libri di medicina". Lo sostiene il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. "Non dobbiamo far sì che il Green pass, utile, vada a schiacciare quella che è l'esigenza sanitaria", aggiunge.