Covid, Sileri: "Se non arrivano nuove varianti il Natale sarà in libertà"

"Salvo che non accadano cose strane tipo nuove varianti, io vedo un Natale in cui potremo finalmente fare il cenone, un Natale in libertà. Ovviamente ci saranno ancora distanze e mascherina, ci sarà ancora il Green pass", a dirlo ai microfoni del programma "105 Kaos" in onda su Radio 105 è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Rischiamo ancora delle varianti che possono generarsi sul nostro terreno nazionale o essere importate, poi dobbiamo ancora capire quante terze dosi dovremmo fare. Andiamo per gradi".