Covid, Sileri: in autunno non torneremo alle misure degli anni scorsi

"Non credo che nei prossimi mesi occorreranno misure come quelle che furono introdotte negli anni scorsi, ma solo le normali accortezze che tutti abbiamo imparato a usare".

Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, precisando di ritenere "del tutto anacronistico rivendicare l'opposizione al lockdown o al Green pass: quelle erano misure che avevano un senso in un preciso momento, nel quale vi era una ampia circolazione del virus e la popolazione non era ancora vaccinata o lo era in misura insufficiente".