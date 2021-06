Covid, Sileri: chiesto dare scelta vaccinazione eterologa anche a over-60

Ansa

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha chiesto alla Direzione generale della prevenzione sanitaria "di cercare una soluzione normativa che consenta in maniera inequivocabile e chiara l'utilizzo della vaccinazione eterologa anche al di sopra dei 60 anni". "Credo sia giusto dare a tutti la possibilità di cambiare tipologia di vaccino, anche se per gli over 60 il vaccino a vettore virale, come AstraZeneca rimane sicuro", ha precisato.