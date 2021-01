Covid, Sileri a Tgcom24: "Ci aspettano altri mesi duri, per uscirne serve l'ok ad altri vaccini"

"E' vero che abbiamo iniziato una nuova fase con l'arrivo del vaccino Pfizer ma dobbiamo attendere l'approvazione degli altri vaccini, non solo quello di Moderna, per poterne uscire". Lo ha affermato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri in un'intervista a Tgcom24. "Ci aspettano altri mesi duri, abituiamoci all'idea che ci possa essere una ripresa dei contagi di Covid. Le scuole devono riaprire perché sono un luogo sicuro", ha precisato.