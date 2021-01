Covid, il capo della BioNTech lancia l'allarme: "Servono altri vaccini, da soli non ce la facciamo" | Usa, sabotaggio in un ospedale: distrutte 500 dosi

Vax Day, partite le vaccinazioni in Italia: le prime allo Spallanzani di Roma Ansa 1 di 32 Ansa 2 di 32 Ansa 3 di 32 Twitter 4 di 32 Ansa 5 di 32 Ansa 6 di 32 Ansa 7 di 32 Ansa 8 di 32 Ansa 9 di 32 Ansa 10 di 32 Ansa 11 di 32 Ansa 12 di 32 Ansa 13 di 32 Ansa 14 di 32 Ansa 15 di 32 Ansa 16 di 32 Ansa 17 di 32 Ansa 18 di 32 Ansa 19 di 32 Ansa 20 di 32 Ansa 21 di 32 Ansa 22 di 32 Ansa 23 di 32 Ansa 24 di 32 Ansa 25 di 32 Ansa 26 di 32 Ansa 27 di 32 Ansa 28 di 32 Ansa 29 di 32 Ansa 30 di 32 31 di 32 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci Le dottoresse Maria Rosaria Capobianchi, Alessandra Vergari e Alessandra D'Abramo, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti-Covid allo Spallanzani di Roma.

Il capo della BioNTech, Ugur Sahin, ha avvertito che se altri vaccini contro il coronavirus non saranno approvati subito in Europa la sua azienda da sola non riuscirà a coprire il fabbisogno. "La situazione non è buona. Si è creato un gap perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri", ha spiegato in un'intervista al settimanale tedesco Spiegel.