Coronavirus: vaccino Moderna efficace al 94,1%, in forme gravi al 100% | Locatelli (Css): "All'Italia quasi 62 milioni di dosi"

Tra i 30.420 partecipanti coinvolti nello studio sul vaccino di Moderna , 196 si sono ammalati di coronavirus con sintomi ma solo 11 facevano parte del gruppo dei vaccinati, mentre 185 avevano ricevuto il placebo. A confermare per il vaccino mRNA-1273 un'efficacia del 94,1% nel prevenire il Covid-19 sintomatico e del 100% contro le forme gravi è la pubblicazione dei risultati dello studio di fase 3 Cove sulla rivista New England Journal of Medicine.

Proprio sul vaccino di Moderna, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha spiegato che "il 6 gennaio l'Ema ha in programma l'ok e saranno cosi disponibili altre 10 milioni e 600mila dosi di vaccino. Inoltre e vi è in corso, in fase avanzata di negoziazione, la possibilità di acquisire un numero equivalente di dosi da parte di Moderna. Quindi sommando dosi di Pfizer e Moderna, sostanzialmente arriviamo a sfiorare i 62 milioni di dosi".

Per quanto riguarda le polemiche sul piano vaccinale del nostro Paese, Locatelli ha aggiunto che "oltre alle prime 470mila dosi di vaccino, vi saranno a gennaio ogni settimana dalle 450mila alle 490miila dosi e questo è un dato importante che dimostra che questa sarà la nostra più grande campagna vaccinale. Quindi leggere che l'Italia è in ritardo mi sembra ingeneroso ed è prematuro avventurarsi a soli 4 giorni dal via della campagna simbolica".