Covid scuola, Sasso: "Nessuna ipotesi anticipo vacanze e Dad"

Ansa

Il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso smentisce qualsiasi ipotesi di "chiusura anticipata delle scuole e conseguente Dad" per gli studenti. "A chi auspica interruzioni della didattica in presenza - ha detto - rispondo con fermezza che la continuità della didattica in presenza sarà preservata e che la percentuale delle classi che ad oggi sono costrette alla didattica a distanza è assai ridotta: non più del 5% a livello nazionale".