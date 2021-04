Covid, Salvini: corriamo sui vaccini, far di più per l'economia

Ansa

Con il nuovo decreto per fare fronte all'emergenza Covid 19, "bisogna fare di più e più in fretta", mentre "il tema vaccini sta correndo". Lo ha affermato Matteo Salvini: "Archiviati i miliardi di sprechi e le primule di Arcuri - ha aggiunto - l'obiettivo 500mila dosi al giorno entro aprile è possibile, sempre che l'Europa non si metta di traverso. In tema economico bisogna raddoppiare sforzi e l'impegno".