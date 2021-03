Covid, Sala: "Su chiusura scuole abbiamo esagerato" | Bonomi: "Ok da 6mila imprese per somministrazione vaccini"

Giuseppe Sala entra a gamba tesa nel dibattito sulla scuola : "Sul tema della chiusura delle scuole abbiamo esagerato " , ha detto infatti il sindaco di Milano, sottolineando che "non possiamo non vedere il disagio che hanno i ragazzi". Il presidente di Confindustria , Carlo Bonomi, annuncia intanto che 6mila imprese hanno dato la propria disponibilità per somministrare il vaccino anti Covid sul posto di lavoro.

Sala: "Con la chiusura delle scuole abbiamo esagerato" "Si stanno sviluppando patologie gravissime da disagio - ha quindi aggiunto Sala continuando a parlare della chiusura delle scuole -. Noi stiamo chiedendo un po' troppo e abbiamo esagerato con la Dad".

Le critiche alla Ue per la gestione dei vaccini Parlando poi dei vaccini, il sindaco di Milano ha quindi sottolineato di essere europeista ultra convinto "ma se si guarda intorno vediamo gli Usa e la Gran Bretagna in uno stato avanzatissimo, poi ci sono esempi di Paesi piccoli come Israele molto avanti, non si può dare un giudizio positivo sull'Europa rispetto a quello che sta succedendo sui vaccini".

Ancora più netto invece il giudizio del leader di Confindustria. Sul fronte vaccini "l'Europa, purtroppo, ha fatto delle scelte sbagliate, contratti sbagliati, tanto che, giustamente, il presidente Draghi all'ultimo Consiglio Europeo è stato molto critico rispetto ad alcune gestioni. Questo ci mette in difficoltà perché molti Paesi usciranno prima dalla crisi pandemica e quindi potranno far ripartire le loro economie".

Bonomi: "6mila imprese disponibili per vaccinazioni" Bonomi ha quindi parlato delle aziende che hanno risposto all'appello per la somministrazione dei vaccini sul luogo di lavoro. "Abbiamo messo a disposizione del commissario per l'emergenza le strutture logistiche del sistema produttivo italiano - ha spiegato il presidente di Confindustria -. Circa 6mila imprese ad oggi hanno dato la disponibilità su base volontaria".

Bonomi: "Disponibilità a vaccinare non solo i dipendenti" "Venerdì chiuderemo questa raccolta di disponibilità - ha quindi aggiunto - e poi con il commissario condivideremo quali saranno i siti scelti per la vaccinazione di comunità proprio perché noi abbiamo inteso dare una disponibilità non solo per i dipendenti delle imprese, ma per tutta la comunità a partire dai famigliari dei dipendenti".