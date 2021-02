Covid, rivolta carcere Rebibbia: chiesto il processo per 50 detenuti

Ansa

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 50 detenuti del carcere di Rebibbia, in seguito ai disordini del 9 marzo 2020 nel penitenziario. Tra le mura della casa circondariale era scattata la protesta per le misure disposte per arginare la diffusione del Covid. I pm Eugenio Albamonte e Francesco Cascini contestano ai detenuti coinvolti reati di danneggiamento, sequestro di persona, rapina e devastazione.