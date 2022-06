Covid, Ricciardi: troppi anziani senza 4 dose, rischio tempesta perfetta

"Se continueremo ad abbassare troppo la guardia, in autunno dovremo affrontare una tempesta perfetta con un forte aumento della mortalità tra gli anziani, tra i quali l'80% non ha fatto la quarta dose.

Smobilitando tutte le misure finiamo per arare il terreno al virus, che in autunno potrebbe farci soffrire". Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista a La Stampa. Dopo l'estate, sostiene, "è prevedibile un forte aumento della mortalità nella popolazione più anziana perché abbiamo mollato sulla campagna vaccinale", ha aggiunto.