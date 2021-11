Covid, Ricciardi: quarta ondata in corso, dipende da noi se sarà ondina

ansa

"La quarta ondata epidemica è già in corso ma la possiamo ridurre. Possiamo far sì che sia un'ondina. Dipende da noi che non farla diventare un'ondata impetuosa come in altri Paesi". Lo afferma Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus. "Dobbiamo continuare a usare protezioni, fare le terze dosi e gestire bene il testing e tracciamento nelle scuole in maniera adeguata".