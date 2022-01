Covid, Ricciardi: "Non prevedo lockdown ma misure a livello locale"

ansa

"Non prevedo un lockdown, ma una serie di misure restrittive" contro l'aumento dei casi di Covid in Italia. Lo ha detto il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi, a "Controcorrente" su Rete 4. "Ci saranno delle zone che prevederanno delle restrizioni, ma non certamente in tutto il Paese", ha spiegato Ricciardi per il quale i casi "aumenteranno moltissimo per le due varianti in contemporanea".