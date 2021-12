Covid, Ricciardi: "Isolamento se contatto stretto con positivo"

IPA

"Quando si identifica un contatto stretto con un positivo, bisogna stare in isolamento, le regole su questo sono precise": lo dice Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute. "Il sistema di tracciamento e contenimento del virus deve essere rigoroso perché altrimenti si perde il controllo della pandemia", aggiunge per poi frenare sul cambio di modalità per la quarantena: "Scelte vanno fatte su basi scientifiche".