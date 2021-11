Covid, rianimatori: senza Green pass e terze dosi situazione drammatica

Afp

Al momento "c'è una situazione allarmante per l'occupazione delle terapie intensive in Friuli e nella Provincia autonoma di Bolzano". Lo ha detto il presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri, Alessandro Vergallo. "Se non verrà applicata in modo stringente la norma sul Green pass e non si incentiveranno le terze dosi, la situazione potrebbe diventare drammatica in tutto il Paese in circa un mese e mezzo", ha aggiunto.