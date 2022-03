Covid, Rezza: tendenza crescita incidenza e Rt, fare booster

Questa settimana "tende ancora a salire l'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese, che si fissa intorno a 848 casi per 100mila abitanti, e anche l'Rt mostra una tendenza alla crescita, siamo a 1,12.

L'occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva e rispettivamente al 13,9 e 4,5 per cento" con tendenza ad un incremento "se pure lieve" in area medica, "mentre fortunatamente tende a scendere" la congestione in terapia intensiva. Così il dg Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel video di commento al monitoraggio, invitando a fare la dose di richiamo pur con una campagna vaccinale molto elevata.