Covid, Rezza: "Situazione stabile, ma cautela e mascherine al chiuso"

Dopo due anni di stop a causa della pandemia di Covid, si sono svolte le prime sfilate del Carnevale nel Sambodromo di Rio de Janeiro, davanti a migliaia di spettatori. Il personaggio vip più assediato dalla stampa è stato l'ex campione del mondo ed ex Pallone d'oro Ronaldinho, che per l'occasione ha aperto le porte del suo lussuoso "camarote" (tribuna) privato, da dove godeva di una vista privilegiata sul viale di 800 metri, palcoscenico delle sfilate. Gli show del Carnevale più famoso del mondo erano stati rinviati da febbraio ad aprile per l'aggravarsi dei casi di Covid seguiti alla comparsa della variante Omicron. Durante la prima serata di sfilate, una bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con un carro allegorico. Portata in ospedale, è stata operata, ma rimane in gravi condizioni. Sul caso indaga la polizia civile locale.