Covid, Rezza: "Per ora non ci sono segnali di allarme dalle scuole"

"Per ora non abbiamo particolari segnali di allarme dalle scuole. Stiamo monitorando con molta attenzione l'evoluzione epidemiologica". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, alla conferenza stampa per l'analisi dei dati Covid del monitoraggio settimanale. "Fortunatamente - ha chiarito - i bambini, anche se infettati dal virus, raramente sviluppano la malattia in forma grave".