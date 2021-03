Covid, Rezza: normalità fra 7-15 mesi con 240mila vaccinazioni al giorno

Ansa

"Se assumiamo che ci sia una protezione dell'infezione e non solo della malattia e che la vaccinazione protegga almeno per 2 anni, vaccinando 240mila persone al giorno riusciremo in 7-15 mesi a tornare alla normalità". Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in audizione in commissione Sanità al Senato sui vaccini anti-Covid.