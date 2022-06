Covid, Rezza: "Guardare altri Paesi e intervenire se necessario"

Rispetto all'andamento della pandemia di Covid, "dobbiamo mantenere dei comportamenti prudenti e rafforzare il monitoraggio dell'andamento dell'epidemia".

Lo ha detto il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. In particolare, ha aggiunto, occorre avere "un occhio vigile rispetto a ciò che accade in altri Paesi, in modo da poter intervenire tempestivamente qualora fosse necessario".