Covid, Regioni chiedono proroga divieti spostamento: il grazie di Boccia

LaPresse

Il ministro per le Autonomie Francesco Boccia ringrazia "i presidenti delle Regioni" per la "leale collaborazione e il grande senso di responsabilità" mostrati nel comunicare la volontà di "richiedere la proroga del dl che vieta gli spostamenti tra Regioni anche nelle zone gialle". Si va quindi verso il rinvio della data di scadenza del dpcm in vigore "fino al 5 marzo - chiarisce -, allineando così tutte le scadenze sulle restrizioni per l'emergenza".