Covid, raccomandata nuova dose di vaccino ogni 12 mesi in autunno

Contro il Covid la raccomandazione è quella di una nuova dose di vaccino ogni 12 mesi, nel periodo autunnale.

L'indicazione arriva dalla Società Italiana d'Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali in mancanza di un Piano operativo per la prossima stagione. Secondo la nota, devono essere coinvolti tutti gli over 50, i fragili e gli operatori sanitari.