Covid, quasi il 78% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale

E' salito a 84.208.480 il totale delle somministrazioni di vaccini anti Covid in Italia. Lo riporta il report aggiornato del governo. In particolare, sono 44.958.914 le persone vaccinate con almeno una dose (l'83,24% della popolazione over 12), 42.122.159 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (il 77,99% della popolazione over 12) e 53.343 le persone che hanno completato la dose aggiuntiva (il 5,73% della popolazione oggetto di richiamo).