Covid, Protezione civile: "Basta classifiche sui vaccini, serve usarli"

Ansa

Sui vaccini "non fermiamoci ai numeri, ma utilizziamoli per fare un salto in avanti". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, a Genova per l'apertura del maxi-hub vaccinale della Fiera. "Non siamo qua a fare classifiche - ha detto Curcio, facendo riferimento anche alla presenza del commissario Francesco Figliuolo -. Non ci interessa. A noi interessa che ci si immunizzi".