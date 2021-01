Covid, i presidi: problema trasporti non risolto, scuola in presenza al 50% sino a fine gennaio

L'anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata. Che speriamo non sia un'ondona". Lo dice Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università statale di Milano, in un'intervista a 'La Stampa'. Dobbiamo tornare con i piedi per terra? "Purtroppo siì gli ultimi dati dimostrano la stanchezza del lockdown. Grazie all'impegno di tutti nei mesi scorsi sono stati raggiunti risultati importanti, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui e' urgente intervenire con nuove misure