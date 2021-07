Ansa

L'idea di far svolgere la quarantena in Dad ai non vaccinati in caso di un positivo in classe, come deciso in Francia, "è un'ipotesi percorribile ma prima devono cambiare il protocollo sanitario della gestione delle quarantene, elaborato dall'Iss, che risale all'anno scorso". Lo dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp).