Covid, presidi: "Allungare vacanze degli studenti sarebbe poco efficace"

Ansa

I presidi bocciano l'ipotesi avanzata da alcuni virologi di non fare rientrare subito i ragazzi nelle aule a gennaio per fronteggiare l'aumento di casi di Covid. "Sono dell'idea che sia una scelta poco efficace", spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità. "A mio modo di vedere la via maestra resta quella delle vaccinazioni, bisogna spingere sull'acceleratore per gli under 16".