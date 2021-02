Covid, preoccupano le varianti: verso una proroga il blocco tra le regioni

Il divieto di spostamento tra regioni , stando all'ultimo Dpcm varato dal governo Conte, scade il 15 febbraio , Questo significa che, in teoria, dal 16 sarà di nuovo possibile oltrepassare i confini regionali, anche in assenza di motivi di salute, lavoro o necessità. Ma non è detto che vada così: preoccupa il proliferare delle varianti del Covid e si potrebbe prorogare il blocco di circolazione fino al 5 marzo.

I nuovi ceppi del virus, infatti, individuati soprattutto al centro Italia, stanno allarmando gli esperti che invitano alla cautela, nonostante i dati sui contagi siano abbastanza positivi. Inoltre, sempre dal 15 febbraio, dovrebbe ripartire anche lo sci amatoriale, e togliere il divieto di spostamento tra regioni significherebbe autorizzare il movimento di una massa di persone tale da determinare un rischio per la curva epidemiologica. Quindi non sarà un liberi tutti, come ha lasciato intendere anche il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

Resta da capire chi dovrà varare nuove misure: il governo Draghi potrebbe, vista l'assoluta emergenza, emanare un decreto per prorogare il Dpcm attuale, in attesa di rivedere tutte le altre norme per affrontare la pandemia entro la fine del mese; oppure il governo Conte bis, in extremis, sarebbe costretto a varare il suo ultimo provvedimento per evitare che possa crearsi una situazione di pericolo, vanificando gli sforzi dell'ultimo periodo.