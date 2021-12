Covid, Pregliasco: verosimile ipotesi 50mila casi dopo feste di Natale

Potrebbe esserci un'impennata di casi Covid anche in Italia dopo le feste di Natale. E' l'allerta lanciata dal virologo Fabrizio Pregliasco: "La variante Omicron è arrivata in Italia e temo che siano verosimili i modelli che portano a 50mila casi dopo le festività". Secondo Pregliasco sarà necessario "pianificare interventi per poter arginare la diffusione come tampone, Green Pass per lavorare, stop eventi di Capodanno, lockdown mirati e coprifuoco".