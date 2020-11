Covid: possibili misure restrittive in Calabria, Piemonte e Lombardia

Potrebbero essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia le Regioni a rischiare di rientrare nelle prime ordinanze del ministero della Salute con la previsione di misure anti-Covid più restrittive, collocandosi in uno scenario 4 di rischio alto . Piemonte e Lombardia, in particolare, hanno superato la soglia dell' indice di trasmissibilità Rt pari a 2 (rispettivamente sono a 2.16 e 2.09) mentre la Calabria è a 1,66.

I dati del nuovo monitoraggio atteso per martedì potrebbero però segnare un cambiamento del trend, poiché potrebbero iniziare a riportare gli eventuali effetti legati all'ultimo Dpcm.

Toti: "Ospedale Covid nella Fiera di Genova" - Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha dato mandato di iniziare i sopralluoghi per allestire un ospedale aggiuntivo anti-Covid nel padiglione "Jean Nouvel" della Fiera di Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha già dato il via libera per l'ospedale in Fiera da utilizzare in caso di necessità. "Il padiglione della Fiera di Genova potrebbe sostituire le funzioni svolte dalla nave-ospedale nella primavera scorsa, ossia ospitare le degenze di medio-bassa intensità e i positivi dimessi dagli ospedali".

Marche, Dad università al 100% e capienza dei mezzi pubblici al 50% - Nelle Marche, dal 4 novembre al 4 dicembre, sono previste le didattica a distanza al 100% nelle università e per la formazione professionale eil 50% di capienza consentita nei mezzi del trasporto pubblico locale. E' quanto prevede una nuova ordinanza firmata dal presidente Francesco Acquaroli che aveva già disposto, dal 3 novembre, la didattica a distanza al 100%, salvo bisogni educativi speciali, per le scuole superiori.