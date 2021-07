Covid, positivi durante la vacanza in Grecia: 15 italiani bloccati | Sospesi 177 operatori sanitari no vax a Pordenone 

Sì al green pass, "strumento necessario per frenare la crescita dei nuovi contagi. Ma occorre utilizzarlo subito, prima che sia troppo tardi". Lo dice Corriere della sera Roberto Battiston, professore di fisica sperimentale a Trento. "Ci troviamo ancora in una situazione gestibile, quindi non bisogna tergiversare. Per tutto luglio ci manterremo sotto i 10mila casi al giorno. Se non cambia qualcosa ad agosto saranno il doppio", aggiunge.