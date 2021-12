Covid Piacenza, no vax contagiato lancia un appello con il casco dell'ossigeno: "Vaccinatevi, è un inferno"

Facebook

"Ho sbagliato, vaccinatevi". E' l'appello che arriva da un 50enne no vax che ha contratto il Covid e che ora è ricoverato in ospedale a Piacenza. In un video-appello pubblicato sul suo profilo Facebook, in cui parla con la voce flebile da sotto al casco per l'ossigeno, l'uomo sottolinea: "Non fatevi uccidere dalla malattia. Vaccinatevi. Non è uno scherzo, di questo si muore. Questa malattia brucia i polmoni. Vaccinatevi, non fate come me, che ho aspettato, è un inferno".